Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Bozdoğan yönetimindeki 46 VA 771 plakalı otomobil, Karahüyük Mahallesi'nde Uğur Polat idaresindeki 46 E 8554 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Sürücü Bozdoğan, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartıldı. Bozdoğan ve yaralanan diğer aracın sürücüsü Polat, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bozdoğan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.