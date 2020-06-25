Kamyonet ile otomobil böyle çarpıştı: 2 yaralı
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Kamyonet ile otomobil böyle çarpıştı: 2 yaralı

Kamyonet ile otomobil böyle çarpıştı: 2 yaralı Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında her iki aracın da sürücüsü yaralandı.

25.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:30

Kamyonet ile otomobil böyle çarpıştı: 2 yaralı

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında her iki aracın da sürücüsü yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Malatya Caddesinde meydana gelen kazada, Hakan S. idaresindeki 44 KF 876 plakalı otomobil ile Hakan D'nin kullandığı 35 AL 8471 plakalı kamyonet çarpıştı. Her iki araç da çarpışmanın etkisiyle savrularak kaldırıma çıktı. Kazada, iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki aracın çarpıştıktan sonra savrulmaları yer alıyor.

Kamyonet ile otomobil böyle çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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