KAMYONET İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İslahiye-Hassa karayolunun 18'nci kilometresinde meydana geldi. Hassa yönüne ilerleyen Veli Ü. yönetimindeki 27 SS 545 plakalı kamyonet ile Yusuf G.'nin kullandığı plakasız motosiklet Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan sürücüsü ile yanında bulunan Ali K. yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.