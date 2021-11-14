KAMYONET İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAMYONET İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İslahiye-Hassa karayolunun 18'nci kilometresinde meydana geldi. Hassa yönüne ilerleyen Veli Ü. yönetimindeki 27 SS 545 plakalı kamyonet ile Yusuf G.'nin kullandığı plakasız motosiklet Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan sürücüsü ile yanında bulunan Ali K. yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAMYONET İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI

KAMYONET İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI

KAMYONET İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Son dakika haber... TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haber... TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti

 Son dakika haber! Alt geçit duvarına çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

Son dakika haber! Alt geçit duvarına çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

 KAMYONET 14 YAŞINDAKİ YAĞMUR'A ÇARPTI, KAZA ANI KAMERADA

KAMYONET 14 YAŞINDAKİ YAĞMUR'A ÇARPTI, KAZA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title