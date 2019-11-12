Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

12.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:24
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

'nın ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

yönetimindeki 48 VF 915 plakalı kamyonet, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağında, karşı yönden gelen Ozan Daralı'nın kullandığı 48 AAP 735 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Daralı'nın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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