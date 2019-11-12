Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mehmet Doğan yönetimindeki 48 VF 915 plakalı kamyonet, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağında, karşı yönden gelen Ozan Daralı'nın kullandığı 48 AAP 735 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Daralı'nın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.