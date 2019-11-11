Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

11.11.2019 17:35 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:38
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

- 'in ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İslahiye ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesi Hakkı Demirel Caddesi üzerinde Y. T.'nin kullandığı 27 SU 369 plakalı motosiklet ile Santral Caddesi'ne seyir halinde olan Suriye uyruklu H. H. idaresindeki 31 NU 946 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Talay, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyet Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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