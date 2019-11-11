Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

11.11.2019 15:59 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:08
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

GAZİANTEP(İHA) – 'in İslahiye ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesine bağlı Hakkı Demirel Caddesi üzerinde Y.T.'nin (19) kullandığı 27 SU 369 plakalı motosiklet ile Santral Caddesi'ne seyir halinde olan Suriye uyruklu H.H. idaresindeki 31 NU 946 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Talay, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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