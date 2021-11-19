Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel

ADANA'da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Fatma Esma Nayman Caddesi Metal Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Hüseyin K. yönetimindeki 33 TP 202 plakalı kamyonet ile Rıdvan B. yönetimindeki 01 BJ 880 plakalı minibüs, kavşakta çarpıştı. Minibüs devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan sürücüler Hüseyin K. ve Rıdvan B. ile araçlara bulunan 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.


Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title