Kamyonet ile kamyon çarpıştı; 1 yaralı
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Kamyonet ile kamyon çarpıştı; 1 yaralı

12.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:15
Kamyonet ile kamyon çarpıştı; 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ve kamyon çarpıştı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ve kamyon çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Metal Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. 

Alanyurt'tan İnegöl'e giden Muhammed Mustafaoglu(35) yönetimindeki 16 AKV 879 plakalı kamyonet, Metal Sanayi'den çıkan Kudbettin Uras(43) yönetimindeki 16 PT 155 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kamyonet ile kamyon çarpıştı; 1 yaralı
Kamyonet ile kamyon çarpıştı; 1 yaralı
Kamyonet ile kamyon çarpıştı; 1 yaralı
Kamyonet ile kamyon çarpıştı; 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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