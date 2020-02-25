Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
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Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

25.02.2020 00:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 00:22
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

'in ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Rasim Eski idaresindeki 33 VHF 03 plakalı kamyonet, Alata Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında İbrahim Çapık yönetimindeki 33 VRT 53 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
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