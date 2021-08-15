Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı
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Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı

Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta-Diyarbakır Karayolu Narince köyü yakınlarında Vedat K. idaresindeki 33 KOH 30 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 58 BO 4989 plakalı Ford marka kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden Vedat K. (37) ile her iki araçta bulunan Leyla M. (34), Elif Ç. (13), Nergiz P. (10), Çiğdem Ç. (33), Zehra Ç. (8), Yusuf Ç. (6), Abdullah Ç. (6), Berat K. (10), Muhammet Enes Ç. (10), Yusuf K. (8), Havin K. (5), Zeynep P. (5), Mehmet K. (11), Gülüstan P. (31) ve Yusuf P. (8) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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