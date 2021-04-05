Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
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Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi Kamil Kamışoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S. idaresindeki 67 LY 621 plakalı hafif ticari araç ile S.A. idaresindeki 34 LJU 09 plakalı kamyonet çarpıştı. Araçların çarpışması neticesinde meydana gelen kazada E.S. isimli kadın yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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