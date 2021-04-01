Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
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Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle tek şeritten ulaşım sağlanan karayolunda Sinop istikametine seyir halinde olan Fuat K. idaresindeki 55 ACF 186 plakalı hafif ticari araç ile Güven Çıkmazı Sokak'tan ana yola çıkış yapan Osman T. yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Osman T. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılarak yol ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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