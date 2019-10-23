23.10.2019 21:17

Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Bursa'nın İznik ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Bayır (20), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Bir lokantada kurye olarak çalışan Emre Bayır, 16 RBM 96 plakalı motosikletiyle servise çıktı. Emre Bayır, iddiaya göre Kumluk Caddesi üzerine geldiğinde, karşı yönden gelen Mehmet T., yönetimindeki 16 H 2252 kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen Emre Bayır, ağır yaralandı. Bayır, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bayır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü Mehmet T. ise ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA