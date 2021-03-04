Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

04.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:54
Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza Kozluca Yolu'nda meydana geldi. Aynı güzergahta seyir halinde olan Erdoğan M. idaresindeki 16 CSN 59 plakalı kamyonet ile Ozan A. idaresindeki 16 V 2609 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devle Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan yaralının, vücudunda kırıkların oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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