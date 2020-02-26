Kamyonet hırsızlığına gözaltı
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Kamyonet hırsızlığına gözaltı

Samsun'da park halindeki kamyoneti çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

26.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:05
Kamyonet hırsızlığına gözaltı

'da park halindeki kamyoneti çaldığı iddia edilen bir kişi tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki kamyonet çalındı. Çalıntı kamyonet Gar Kavşağı'nda bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri söz konusu kamyoneti çaldığı iddia edilen B.D.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.D. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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