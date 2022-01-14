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Kamyonet hırsızı yakalandı

Kamyonet hırsızı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ve kamyonet çaldığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Kayseri'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ve kamyonet çaldığı belirlenen 1 kişi yakalandı. Şüphelinin, kamyoneti çaldığı anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden kamyonetinin çalındığını bildirmesi üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda 18 saatlik kamera kayıtlarının izlenmesi sonucu olayın şüphelisinin M.G. olduğu belirlendi. M.G., ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan yapılan incelemelerde ayrıca M.G.'nin bir camiden çeşitli eşyaların çalınması olayının da şüphelisi olduğu tespit edildi. M.G.'nin kamyoneti çaldığı anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kamyonet hırsızı yakalandı

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