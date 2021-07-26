Kamyonet hırsızı kaçamadan yakalandı
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Kamyonet hırsızı kaçamadan yakalandı

Kamyonet hırsızı kaçamadan yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de park halindeki kamyoneti çalan 1 kişi ekipler tarafından yakalandı.

Niğde'de park halindeki kamyoneti çalan 1 kişi ekipler tarafından yakalandı.

Merkezde park halinde bulunan kapalı kasa kamyonetin çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda çalınan araç aynı gün içerisinde seyir halindeyken yakalandı. Olayın şüphelisi O.K. yakalanarak gözaltına alındı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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