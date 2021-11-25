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Kamyonet gibi otomobil

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kamyonet gibi otomobil

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilin üstünde taşınan plastik kasalar ilginç görüntü oluştururken, trafiği de tehlikeye düşürdü.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilin üstünde taşınan plastik kasalar ilginç görüntü oluştururken, trafiği de tehlikeye düşürdü.

Girne Mahallesi Lefkoşe Bulvarı üzerinden, Girne Bulvarı'na doğru ilerleyen otomobil ve üzerindeki plastik kasalar ilginç görüntü oluşturdu. Bagajında çuvallar olduğu, tavanında ise onlarca plastik kasanın yüklendiği otomobili görenler 'kamyonet gibi otomobil" yakıştırması yaptı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile fotoğraflanan ve trafiği de tehlikeye düşüren otomobil, Girne Bulvarı üzerinde bir süre seyrettikten sonra gözlerden kayboldu. - AYDIN

Kamyonet gibi otomobil

Kamyonet gibi otomobil

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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