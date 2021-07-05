Kamyonet geri manevra sırasında devrildi: 4 yaralı
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Kamyonet geri manevra sırasında devrildi: 4 yaralı

Kamyonet geri manevra sırasında devrildi: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir tarlada geri manevra yaparken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonette bulunan 4 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir tarlada geri manevra yaparken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonette bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çampınar Mahallesi'nde meydana geldi. N.K. (39), tarladan yüklenen sebzeleri taşıdığı kamyonetiyle geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet tarlaya devrildi. Kazada,  sürücü ve yanında bulunan işçiler S.A. (16), A.K. (39) ve S.K. (18) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci

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