Kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı: 1 yaralı Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Aşağı Yavaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B idaresindeki 28 AL 696 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan fındık bahçesine yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaklaşık 200 metre bahçeye yuvarlanan sürücüye zorlukla ulaşarak ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA