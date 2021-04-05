Kamyonet elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü
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Kamyonet elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kamyonet elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü

Samsun'da kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'da kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Adem E. idaresindeki 52 ABN 488 plakalı kamyonet aynı yönde hareket eden Mustafa Y. hakimiyetindeki elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen elektrikli bisiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mustafa Y. 112 acil servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kamyonet elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü
Kamyonet elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü
Kamyonet elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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