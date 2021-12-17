ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Kamyonet elektrik direğine çarpıp yan yattı: 1 yaralı

Kamyonet içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

İSTANBUL - Esenler'de elektrik direğine çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye götürüldü. Kazada yan yatan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaza saat 06.46'te Esenler Mahmutbey - Habipler Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Habipler istikametine seyir halinde Mehmet Reşat Ayata idaresindeki kamyonet 02 ABV 149 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı

Çarpmanın etkisiyle kamyonet üstüne düşen elektrik direği sürücünün sıkışmasına neden oldu. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen ekipler araçta sıkışan sürücüyü çıkararak ambulans götürdü. Sürücü tedavi edilmek üzere Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Elektrik direği yerinden çıktı

Meydana gelen kaza nedeniyle kamyonette hasar oluşurken elektrik direğinin de yerinden çıktığı görüldü. Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.