Kamyonet durağa çarpıp takla attı, kimsenin olmaması faciayı önledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamyonet durağa çarpıp takla attı, kimsenin olmaması faciayı önledi

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Kamyonet durağa çarpıp takla attı, kimsenin olmaması faciayı önledi Başakşehir'de kamyonet otobüs durağına çarptı, sürücü araçtan iner inmez olay yerinden kaçtı Başakşehir'de kontrolden çıkan kamyonet durağa çarptı ardından takla atarak bir sitenin bahçesine düştü.

Trabzonspor, Visca için Başakşehir'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi
Trabzonspor, Visca için Başakşehir'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi

Kamyonet durağa çarpıp takla attı, kimsenin olmaması faciayı önledi

Başakşehir'de kamyonet otobüs durağına çarptı, sürücü araçtan iner inmez olay yerinden kaçtı

İSTANBUL - Başakşehir'de kontrolden çıkan kamyonet durağa çarptı ardından takla atarak bir sitenin bahçesine düştü. Araçtan kurtulan sürücü olay yerinden kaçarken, durakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LN 7698 plakalı kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkarak önce İETT durağına çarptı daha sonra savrularak bir sitenin bahçesine düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri araç kaza bölgesinde güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Kaza anında İETT durağında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Araçtan çıkar çıkmaz kaçtı

İddiaya göre henüz kimliği öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü, kazanın hemen ardından araçtan çıkarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Kamyonet durağa çarpıp takla attı, kimsenin olmaması faciayı önledi
Kamyonet durağa çarpıp takla attı, kimsenin olmaması faciayı önledi
Kamyonet durağa çarpıp takla attı, kimsenin olmaması faciayı önledi
Kamyonet durağa çarpıp takla attı, kimsenin olmaması faciayı önledi
Kamyonet durağa çarpıp takla attı, kimsenin olmaması faciayı önledi
Kamyonet durağa çarpıp takla attı, kimsenin olmaması faciayı önledi
Kamyonet durağa çarpıp takla attı, kimsenin olmaması faciayı önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Gülper Özdemir Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Caner Erkin Hakan Kutlu Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kamyonet durağa çarpıp takla attı, kimsenin olmaması faciayı önledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 19:37:46. #1.14#
title