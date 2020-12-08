Kamyonet drenaj kanalına düştü: 5 yaralı
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Kamyonet drenaj kanalına düştü: 5 yaralı

08.12.2020 03:11 | Son Güncelleme: 08.12.2020 03:15

Kamyonet drenaj kanalına düştü: 5 yaralı Adana'da kontrolden çıkan kamyonet drenaj kanalına düştü.

Kamyonet drenaj kanalına düştü: 5 yaralı

ADANA - Adana'da kontrolden çıkan kamyonet drenaj kanalına düştü. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.15 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Çağırkanlı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Murat G. kullandığı 52 AY 382 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan kamyonet drenaj kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan yaralıları çıkartarak ambulansa bindirdi. Yaralılar sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kazada yaralanan kişilerin yakınları olay yerinde baygınlık geçirdi.

Kamyonet drenaj kanalına düştü: 5 yaralı
Kamyonet drenaj kanalına düştü: 5 yaralı
Kamyonet drenaj kanalına düştü: 5 yaralı
Kamyonet drenaj kanalına düştü: 5 yaralı
Kamyonet drenaj kanalına düştü: 5 yaralı
Kamyonet drenaj kanalına düştü: 5 yaralı
Kamyonet drenaj kanalına düştü: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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