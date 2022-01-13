Kamyonet doğalgaz kutusuna çarptı kahvedekiler korkuyla dışarı çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyonet doğalgaz kutusuna çarptı kahvedekiler korkuyla dışarı çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fatih'te bir kişi kamyonetini park etmeye çalışırken doğalgaz kutusuna çarpıp kaçtı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te bir kişi kamyonetini park etmeye çalışırken doğalgaz kutusuna çarpıp kaçtı. O esnada kahvede oturan vatandaşlar kutudan çıkan ses sonucu korkup kendilerini dışarı atarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Ayık Fırın Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kamyonetini park etmeye çalışan bir kişi geri geri gelirken sokakta bulunan bir binanın doğalgaz kutusuna çarpıp kaçtı. Çarpma sonucu kutudan çıkan ses mahallelide paniğe neden oldu. O esnada kahvede oturan vatandaşlar sesin etkisiyle kaçışırken apartman sakinleri itfaiye polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri civarda güvenlik önlemi alırken itfaiye ve doğalgaz ekipleri de çalışma başlattı. Ekipler sokaktaki doğalgazı keserek, kamyonetin çarptığı kutuyu onardı. Polis ekipleri kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, kamyonetin doğalgaz kutusuna çarparak kaçtığı ve kahvede bulunanların sokağa çıktığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(Veysel Ensar Gökçegözog/ İHA)

Kamyonet doğalgaz kutusuna çarptı kahvedekiler korkuyla dışarı çıktı

Kamyonet doğalgaz kutusuna çarptı kahvedekiler korkuyla dışarı çıktı

Kamyonet doğalgaz kutusuna çarptı kahvedekiler korkuyla dışarı çıktı

ÇALDIKLARI ARAÇLARA YAPIŞTIRDIKLARI 'KAMYON ARKASI' YAZILARINDAN YAKALANDILAR

ÇALDIKLARI ARAÇLARA YAPIŞTIRDIKLARI 'KAMYON ARKASI' YAZILARINDAN YAKALANDILAR

 SULTANGAZİ'DE KUYUMCUDAN İÇİNDE 500 BİN LİRALIK ALTIN OLAN ÇANTAYI ÇALDI

SULTANGAZİ'DE KUYUMCUDAN İÇİNDE 500 BİN LİRALIK ALTIN OLAN ÇANTAYI ÇALDI

 Plakasında 'Mutluyuz' yazan saldırgan, sokak ortasında dehşet saçtı! Hırsını alamayınca dönüp bir daha gelmiş

Plakasında "Mutluyuz" yazan saldırgan, sokak ortasında dehşet saçtı! Hırsını alamayınca dönüp bir daha gelmiş

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title