Kamyonet doğalgaz kutusuna çarptı kahvedekiler korkuyla dışarı çıktı

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te bir kişi kamyonetini park etmeye çalışırken doğalgaz kutusuna çarpıp kaçtı. O esnada kahvede oturan vatandaşlar kutudan çıkan ses sonucu korkup kendilerini dışarı atarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Ayık Fırın Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kamyonetini park etmeye çalışan bir kişi geri geri gelirken sokakta bulunan bir binanın doğalgaz kutusuna çarpıp kaçtı. Çarpma sonucu kutudan çıkan ses mahallelide paniğe neden oldu. O esnada kahvede oturan vatandaşlar sesin etkisiyle kaçışırken apartman sakinleri itfaiye polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri civarda güvenlik önlemi alırken itfaiye ve doğalgaz ekipleri de çalışma başlattı. Ekipler sokaktaki doğalgazı keserek, kamyonetin çarptığı kutuyu onardı. Polis ekipleri kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, kamyonetin doğalgaz kutusuna çarparak kaçtığı ve kahvede bulunanların sokağa çıktığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(Veysel Ensar Gökçegözog/ İHA)