Kamyonet devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı
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Kamyonet devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

31.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:37
Kamyonet devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı

'ın ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Antakya-İskenderun kara yolunda, Ahmet Aydoğdu idaresindeki 27 C 3999 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Kıcı Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan araçtaki Murat Doğan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, bölgedeki kuvvetli rüzgar nedeniyle, kamyoneti yoldan kaldırmak için gelen itfaiye ve kara yolları ekipleri de zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kamyonet devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı
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