Kamyonet devrildi, domatesler yola saçıldı TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, domates yüklü kamyonet, lastiği patlayınca kontrolden çıkıp devrildi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, domates yüklü kamyonet, lastiği patlayınca kontrolden çıkıp devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı kazada 4 ton domates, yola saçıldı.

Kaza, Malkara- Tekirdağ yolunun Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden Metin Yılmaz (54) yönetimindeki 35 EEC 59 plakalı domates yüklü kamyonet, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, devrildi. Sürücü Yılmaz'ın hafif yaralandığı kazada, kamyonette yüklü 4 ton domates yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yol ise ulaşıma kapandı. Kamyonet ile yola saçılan domateslerin kaldırılmasının ardından yol, yeniden trafiğe açıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, domates yüklü kamyonetin seyir halindeyken lastiğinin patlaması nedeniyle devrildiği anlar yer alıyor. Domatesler yola saçılırken, yoldan geçen diğer sürücülerin, kaza yapan sürücünün yardıma koştuğu da görülüyor.

Kaynak: DHA