Kamyonet devrildi: 2 yaralı

Niğde'de gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet araziye devrildi.
Niğde'de gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet araziye devrildi.
Kaza-Niğde-Çamardı yolunda meydana geldi. 06 FJ 1217 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sonucu araziye devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı