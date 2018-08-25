Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı

Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Eyyüp Çağan'ın idaresindeki bakliyat yüklü 16 EEL 84 plakalı kamyonet, Siverek-Diyarbakır karayolunun 10. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Çağan, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre tek taraflı kapanan Siverek-Diyarbakır karayolu, aracın kaldırılmasıyla açıldı.

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