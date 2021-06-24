Kamyonet çöken yola saplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamyonet çöken yola saplandı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | 3. Sayfa

Kamyonet çöken yola saplandı Tekirdağ'da altyapı yetersizliğinden dolayı yollar tek tek çöküyor.

Kamyonet çöken yola saplandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da altyapı yetersizliğinden dolayı yollar tek tek çöküyor. Çorlu, Çerkezköy'den sonra Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde de meydana gelen yağışlardan sonra bir kamyonet yola saplandı.

Olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Ertuğrul Mahallesine bağlı Hüseyin Pehlivan Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan 34 FS 0152 plakalı kamyonet, altyapı yetersizliğinden dolayı bir anda çöken yola saplanarak, hareket kabiliyetini kaybetti.

Yola saplanan kamyonet uzun süre bölgede mahsur kalırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çağrılan vinç ile yola saplanan kamyonet olduğu yerden çıkarıldı.

Daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, kamyonetin saplandığı bölgede çalışma yaparak oluşan çukuru kapattı.

Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı'da da benzeri manzaralar yaşandı

Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde de meydana gelen yağışlardan sonra altyapı yetersizliği sebebiyle çöken yollarda buna benzer görüntüler yaşandı. Son zamanlarda aşırı yağış almaya başlayan Tekirdağ'da altyapının yetersiz kalmasından dolayı ilçelerde sokaklar adeta göle dönüşüyor.

Kamyonet çöken yola saplandı
Kamyonet çöken yola saplandı
Kamyonet çöken yola saplandı
Kamyonet çöken yola saplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Angela Merkel Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emel Sayın Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Burak Elmas Merih Demiral Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamyonet çöken yola saplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 23:30:52. #1.15#

title