Kamyonet çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

29.09.2019 20:22

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çaptığı 2 çocuktan biri öldü, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.D. idaresindeki 26 UZ 088 plakalı kamyonet, Akhisar Mahallesi ile Huzur Mahallesi arasındaki stabilize yolda oyun oynayan Muhammet Talha İlhan (3) ve Fikriye M'ye (8), çarptı.

Kazada, Muhammet Talha İlhan olay yerinde hayatını kaybetti, Fikriye M. ise yaralandı.

Yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçtığı öne sürülen sürücü, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA