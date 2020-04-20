Kamyonet Çatak Çayı'na uçtu: 2 yaralı Kamyonet Çatak Çayı'na uçtu: 2 yaralı Güvenlik korucuları ve itfaiye ekipleri 2 kişiyi boğulmaktan kurtardı Van'ın Çatak ilçesinde dereye ucan kamyonette sıkışan 2 kişi, boğulmaktan son anda güvenlik korucuları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kamyonet Çatak Çayı'na uçtu: 2 yaralı

Güvenlik korucuları ve itfaiye ekipleri 2 kişiyi boğulmaktan kurtardı

VAN - Van'ın Çatak ilçesinde dereye ucan kamyonette sıkışan 2 kişi, boğulmaktan son anda güvenlik korucuları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çatak- Van karayolu üzerinde bulunan Kanispi Şelalesi civarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, bilinmeyen bir nedenden dolayı Çatak Çayına uçtu. Bölgede görev yapan güvenlik korucuları kazaya görmeleriyle birlikte suda ters dönen kamyonettekeleri kurtarmak için azgın suya aldırış etmeden yardıma koştular. Kaza ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çatak Grup Amirliği ekipleri olay yerine giderek güvenlik korucuları ile birlikte yaralıları boğulmaktan kurtardılar. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Çatak Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili tahkitat başlatıldı.

Kaynak: İHA