Kamyonet, çarpıştığı otomobili direğe sıkıştırdı: 3 yaralı

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonet, çarptığı otomobili sürükleyerek direğe sıkıştırdı. Hurda yığınına dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. B.K. (54) idaresindeki 16 CRS 59 plakalı kamyonet, 4. Caddeden aniden çıkan Z.B. (40) idaresindeki 16 KEN 96 otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürüklenip direğe çarparak durabildi. Kaza sonucu araçların sürücüleri ile otomobildeki yolcu U.A. (27) yaralandı. Olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerce kurtarıldı. 3 yaralı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA