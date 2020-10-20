Kamyonet beton bariyere çarptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kamyonet beton bariyere çarptı: 1 yaralı

20.10.2020 11:35 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:40
Kamyonet beton bariyere çarptı: 1 yaralı

Samsun'da kamyonetin yol ayrımındaki beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da kamyonetin yol ayrımındaki beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif Aşcı idaresindeki 55 LY 852 plakalı kamyonet yol ayrımındaki beton bariyere çarptı. Bu sırada araçtan fırlayan parçalar da Mete Çırak yönetimindeki 34 BDF 697 plakalı otomobile çarparak maddi hasara sebep oldu.

Kazada kamyonette bulunan Nevzat Vural yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Akıncı Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Sinan Akçıl Erdem Tepegöz Caner Cindoruk
Spor Tisserand Serdar Aziz Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ekim İntihar Galatasaray Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kamyonet beton bariyere çarptı: 1 yaralı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 11:41:12. #1.14#
title