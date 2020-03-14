Kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı
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Kırıkkale, Ankara, 3. Sayfa

Kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

14.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:07
Kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 10.00 sıralarında Ankara-Kırıkkale kara yolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. idaresindeki 06 AK 1475 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ş.A., sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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