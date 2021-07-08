Kamyonet aniden yola fırlayan bisikletli çocuğa çarptı
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Kamyonet aniden yola fırlayan bisikletli çocuğa çarptı

Kamyonet aniden yola fırlayan bisikletli çocuğa çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te seyir halindeki kamyonet, önüne fırlayan bisikletli çocuğa çarparak yaralanmasına sebep oldu.

Bilecik'te seyir halindeki kamyonet, önüne fırlayan bisikletli çocuğa çarparak yaralanmasına sebep oldu.

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halindeki İbrahim Ö. idaresindeki 11 AAS 088 plakalı kamyonet, aniden kaldırımdan yola fırlayan bisikletli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen bisiklet sürücüsü Irak doğumlu 16 yaşındaki Marvn Fawwaz Jalal yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi .

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kamyonet aniden yola fırlayan bisikletli çocuğa çarptı
Kamyonet aniden yola fırlayan bisikletli çocuğa çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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