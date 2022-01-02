Boğaçayı'na düşen kamyonette mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boğaçayı'na düşen kamyonette mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Boğaçayı'na düşen kamyonette mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı Manzara izlerken toprak kayması sonucu kamyonetle birlikte Boğaçayı'na düşen biri kadın 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı Antalya'da manzara izlerken toprak kayması sonucu araçlarıyla birlikte Boğaçayı'na düşüp akıntılı...

ANTALYA (İHA) - Boğaçayı'na düşen kamyonette mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

Manzara izlerken toprak kayması sonucu kamyonetle birlikte Boğaçayı'na düşen biri kadın 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'da manzara izlerken toprak kayması sonucu araçlarıyla birlikte Boğaçayı'na düşüp akıntılı suda mahsur kalan biri kadın 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Konyaaltı İlçesine bağlı Molla Yusuf Mahallesi Boğaçayı'nda yaşandı. İsimleri öğrenilemeyen biri kadın 3 kişi, açık kasa kamyonetleriyle Boğaçayı kenarına gelip manzara izlemeye başladı. Bu sırada toprağın kayması sonucu kamyonet bir anda 1 metre yükseklikteki akıntılı çaya düştü. Geriye çıkamayan sürücü ve yanındakiler, suda araçlarıyla ilerleyip karşı kıyıya geçmeye çalıştı. Kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta kamyonet çakılırken, araç içerisinde mahsur kalanlar 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

Botla kıyıya çıkartıldılar

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için operasyon hazırlığı yaptı. Suya giren ekipler, vatandaşları ilk olarak araçtan çıkartıp güvenli bölgeye aldı, ardından bota yardımıyla kıyıya çıkardı.

Sağlık durumları iyi olan vatandaşlar, yakınlarına ait başka bir araçla evlerine döndü. Çayda kalan kamyonet ise çekici yardımıyla sudan çıkartıldı.

Boğaçayı'na düşen kamyonette mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

Boğaçayı'na düşen kamyonette mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

Boğaçayı'na düşen kamyonette mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

Boğaçayı'na düşen kamyonette mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

Boğaçayı'na düşen kamyonette mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

Boğaçayı'na düşen kamyonette mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

Boğaçayı'na düşen kamyonette mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

Boğaçayı'na düşen kamyonette mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

Boğaçayı'na düşen kamyonette mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

Boğaçayı'na düşen kamyonette mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

Boğaçayı'na düşen kamyonette mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

Boğaçayı'na düşen kamyonette mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

Boğaçayı'na düşen kamyonette mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

Boğaçayı'na düşen kamyonette mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

Boğaçayı'na düşen kamyonette mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

Boğaçayı'na düşen kamyonette mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

Boğaçayı'na düşen kamyonette mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

Boğaçayı'na düşen kamyonette mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

Boğaçayı'na düşen kamyonette mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

Boğaçayı'na düşen kamyonette mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

Cesedi, yanan otomobilin bagajından çıkmıştı! Tüyler ürperten ölümde sır perdesi aralandı

Cesedi, yanan otomobilin bagajından çıkmıştı! Tüyler ürperten ölümde sır perdesi aralandı

 Bursa'da elindeki kürek ile otoparktaki araçların camını kırdı

Bursa'da elindeki kürek ile otoparktaki araçların camını kırdı

 Bursa'da faciadan dönüldü...TIR'a çarpan kamyonette sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

Bursa'da faciadan dönüldü...TIR'a çarpan kamyonette sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title