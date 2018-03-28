Kamyonet Akaryakıt İstasyonu Tabelasına Çarptı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kamyonetin akaryakıt istasyonu tabelasına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kamyonetin akaryakıt istasyonu tabelasına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alpay Erden idaresindeki 17 TB 134 plakalı peynir yüklü kamyonet, Çanakkale- İzmir karayolunun Gemedere mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Erden, sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.