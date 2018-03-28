Kamyonet Akaryakıt İstasyonu Tabelasına Çarptı

Kamyonet Akaryakıt İstasyonu Tabelasına Çarptı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kamyonetin akaryakıt istasyonu tabelasına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kamyonet Akaryakıt İstasyonu Tabelasına Çarptı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kamyonetin akaryakıt istasyonu tabelasına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alpay Erden idaresindeki 17 TB 134 plakalı peynir yüklü kamyonet, Çanakkale- İzmir karayolunun Gemedere mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Erden, sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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