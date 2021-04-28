Kamyonet ağaca çarptı: Baba ve kızı yaralandı, anne hayatını kaybetti
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Kamyonet ağaca çarptı: Baba ve kızı yaralandı, anne hayatını kaybetti

Kamyonet ağaca çarptı: Baba ve kızı yaralandı, anne hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Burak CAN - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki ağaca çarptı.

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Mustafa Ö. (41) ile 5 aylık kızı Hiranur yaralandı, eşi Nahide Ö. (37) hayatını kaybetti.

Kaza, 07.00 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Ö. yönetimindeki 27 Z 4671 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Mustafa Ö. ile 5 aylık kızı Hiranur yaralanırken, eşi Nahide Ö. araç içinde sıkıştı. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kamyonette sıkışan Nahide Ö.'nün hayatını kaybettiği belirledi. Baba ve kızı, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Nahide Ö.'nün cenazesi de araçtan çıkarılarak aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kamyonet ağaca çarptı: Baba ve kızı yaralandı, anne hayatını kaybetti
Kamyonet ağaca çarptı: Baba ve kızı yaralandı, anne hayatını kaybetti
Kamyonet ağaca çarptı: Baba ve kızı yaralandı, anne hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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