Kamyonet 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı - Haberler
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Kamyonet 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kamyonet 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Rize'nin İkizdere ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet 80 metre yükseklikten uçuruma düştü.

RİZE (İHA) - Rize'nin İkizdere ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet 80 metre yükseklikten uçuruma düştü.

Kaza ilçeye bağlı Anzer Yaylası'nda meydana geldi. Osman Bahri Duman (53) yönetimindeki kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak 80 metrelik uçurumdan aşağıya düştü. Kazayı fark eden köylüler tarafından sağlık ekiplerine haber verilirken, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı Duman'ın vücudunda düşmeden kaynaklı kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE

Kamyonet 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

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