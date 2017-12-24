Kamyonet 80 metre uçurumdan evin çatısına uçtu



KARABÜK - Karabük'te uçurumdan yuvarlanan kamyonet bir evin çatısına uçtu. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Soğan tepe mevkiinde geldi. İddiaya göre, Emrah Lort idaresindeki 38 TH 457 plakalı kamyonet, sürücüsünün bir anlık hatası sonucu 80 metrelik uçurumdan yuvarlanmaya başladı. Hızla uçurumdan aşağı inen kamyonet takla atarak içerisinde kimsenin yaşamadığı Ramazan Tamaç'a ait tek katlı evin çatısına düştü. Ters dönen kamyonetten kendi çabası ile çıkmayı başaran sürücü Lort kendisini evin önündeki çimenlerin üzerine attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sedyeye konulan yaralı sürücü, yanında bir kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine ekipler çevrede ikinci kişiyi aramaya başladı. Boş evin içerisinde ve çevrede arama yapan itfaiye ve polis ekipleri başka bir şahsa rastlamadı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.