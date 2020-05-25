Kamyonet 250 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kamyonet 250 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonetteki sürücü Musa Gürkan (46) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kamyonet 250 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
25.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:39

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonetteki sürücü Musa Gürkan (46) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Gece saat 02.30 sıralarında Alanya kırsalındaki Cindi Yaylası'ndan Çayarası Yaylası'na giden 'Tıraş Hasan' lakaplı Musa Gürkan (46) idaresindeki 07 HKG 250 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 250 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekiler kazayı 112 Acil'e bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan sürücü Musa Gürkan ile Mehmet Ali G. ve Nurullah E. itfaye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yapılan ilk incelemelerde Musa Gürkan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Mehmet Ali G. ve Nurullah E. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Sürücü Musa Gürkan'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna kaldırıldı. Gürkan'ın cezanesi ailesine teslim edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Haber
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Haber
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi Haber
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi Haber
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
'Dur' ihtarına uymayan sürücü, evine kaçıp polisi tehdit etti ama cezadan kurtulamadı
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, evine kaçıp polisi tehdit etti ama cezadan kurtulamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi
Son Dakika: Ankara'da alkollü sürücü polis noktasına daldı, 6'sı polis 7 kişi yaralandı
Son Dakika: Ankara'da alkollü sürücü polis noktasına daldı, 6'sı polis 7 kişi yaralandı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra 'Gözünüz aydın' tweeti atmış
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra "Gözünüz aydın" tweeti atmış
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Cem Uzan torun sahibi oldu
Cem Uzan torun sahibi oldu
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak
Edirne ve Tekirdağ'da yasağa rağmen sokağa çıkıp alkol alanlar polisle tartıştı: Bir polis yaralı
Edirne ve Tekirdağ'da yasağa rağmen sokağa çıkıp alkol alanlar polisle tartıştı: Bir polis yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Varank Mustafa Destici
Magazin Mfö Hazal Kaya Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Can Bartu Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Su Şehit Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kamyonet 250 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 15:38:59. #1.15#
title