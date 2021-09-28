Kamyondan yola dökülen molozları trafik polisleri kürekle temizledi
AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel
İzmir'in Bayraklı ilçesinde kamyondan yola dökülen ve trafikte tehlikeye yol açan molozları, 4 polis kürek ve fırçalarla temizledi.
İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde kamyondan yola dökülen ve trafikte tehlikeye yol açan molozları, 4 polis kürek ve fırçalarla temizledi.
Altınyol Konak istikametinde ilerleyen bir kamyondan yolun sağ şeridine moloz döküldü.
Şeridin kapanması ve molozların trafik güvenliğini tehlikeye sokması üzerine bölgede görev yapan 4 trafik polisi harekete geçti.
Ellerine kürek ve fırçaları alan polisler, molozları temizleyerek şeridin yeniden güvenli trafiğe açılmasını sağladı.
Çalışma sırasında bölgede trafik ekipleri önlem aldı.
Polislerin molozları temizledikleri anlar, cep telefonlarıyla görüntülendi.