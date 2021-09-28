Kamyondan yola dökülen molozları trafik polisleri kürekle temizledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyondan yola dökülen molozları trafik polisleri kürekle temizledi

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kamyondan yola dökülen ve trafikte tehlikeye yol açan molozları, 4 polis kürek ve fırçalarla temizledi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde kamyondan yola dökülen ve trafikte tehlikeye yol açan molozları, 4 polis kürek ve fırçalarla temizledi.

Altınyol Konak istikametinde ilerleyen bir kamyondan yolun sağ şeridine moloz döküldü.

Şeridin kapanması ve molozların trafik güvenliğini tehlikeye sokması üzerine bölgede görev yapan 4 trafik polisi harekete geçti.

Ellerine kürek ve fırçaları alan polisler, molozları temizleyerek şeridin yeniden güvenli trafiğe açılmasını sağladı.

Çalışma sırasında bölgede trafik ekipleri önlem aldı.

Polislerin molozları temizledikleri anlar, cep telefonlarıyla görüntülendi.

Kamyondan yola dökülen molozları trafik polisleri kürekle temizledi

Kamyondan yola dökülen molozları trafik polisleri kürekle temizledi

Kamyondan yola dökülen molozları trafik polisleri kürekle temizledi

Kamyondan yola dökülen molozları trafik polisleri kürekle temizledi
AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Son Dakika Haberleri
Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti

Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti

 Ankara'da 2 kız çocuğuna darp ve cinsel tacize 2 gözaltı

Ankara'da 2 kız çocuğuna darp ve cinsel tacize 2 gözaltı

 Yakalandığı sırada polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katiline 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Yakalandığı sırada polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katiline 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Tunç Soyer Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Özge Özpirinçci Tarkan
Spor Abdullah Avcı Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Mevlüt Çavuşoğlu Namaz Vakitleri Mehmet Akif Ersoy Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kamyondan yola dökülen molozları trafik polisleri kürekle temizledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 20:20:15. #1.11#