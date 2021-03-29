Son dakika haberi... Kamyonun fırlayan tekerinin park halindeki otomobile çarptığı anlar, kamerada

Son dakika habere göre BURSA'da hareket halindeki kamyonun arka tekerlerinden biri kopup, hızla ilerleyerek bir restoranın önünde bulunan park halindeki otomobile çarptı.