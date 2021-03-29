Son dakika haberi... Kamyonun fırlayan tekerinin park halindeki otomobile çarptığı anlar, kamerada
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Son dakika haberi... Kamyonun fırlayan tekerinin park halindeki otomobile çarptığı anlar, kamerada

Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre BURSA'da hareket halindeki kamyonun arka tekerlerinden biri kopup, hızla ilerleyerek bir restoranın önünde bulunan park halindeki otomobile çarptı.

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BURSA'da hareket halindeki kamyonun arka tekerlerinden biri  kopup, hızla ilerleyerek  bir restoranın önünde bulunan  park halindeki otomobile çarptı. Olay anı, restoranın güvenlik kamerasınca görüntülendi

?Olay, saat 12.30 sıralarında, İstanbul- Bursa yolu Orhangazi ilçesi Çeltikçi altı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İstanbul yönüne giden Ömer Özcan (32) yönetimindeki 16 U 8051 plakalı kamyonun arka tekerlerinden  biri koptu. Hızla ilerleyen tekerlek, restoran önünde park halindeki Aykut Sezgin'in 16 LMF 30 plakalı otomobiline çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin bagajında hasar oluştu. 

Olay anı, restoranın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kamyondan çıkan  tekerin yuvarlanıp, restoran önündeki otomobile çarpması yer alıyor.


Son dakika haberi... Kamyonun fırlayan tekerinin park halindeki otomobile çarptığı anlar, kamerada
Son dakika haberi... Kamyonun fırlayan tekerinin park halindeki otomobile çarptığı anlar, kamerada
Son dakika haberi... Kamyonun fırlayan tekerinin park halindeki otomobile çarptığı anlar, kamerada
Son dakika haberi... Kamyonun fırlayan tekerinin park halindeki otomobile çarptığı anlar, kamerada
Son dakika haberi... Kamyonun fırlayan tekerinin park halindeki otomobile çarptığı anlar, kamerada
Son dakika haberi... Kamyonun fırlayan tekerinin park halindeki otomobile çarptığı anlar, kamerada
Son dakika haberi... Kamyonun fırlayan tekerinin park halindeki otomobile çarptığı anlar, kamerada
Son dakika haberi... Kamyonun fırlayan tekerinin park halindeki otomobile çarptığı anlar, kamerada
Son dakika haberi... Kamyonun fırlayan tekerinin park halindeki otomobile çarptığı anlar, kamerada
Son dakika haberi... Kamyonun fırlayan tekerinin park halindeki otomobile çarptığı anlar, kamerada
Son dakika haberi... Kamyonun fırlayan tekerinin park halindeki otomobile çarptığı anlar, kamerada
Son dakika haberi... Kamyonun fırlayan tekerinin park halindeki otomobile çarptığı anlar, kamerada
Son dakika haberi... Kamyonun fırlayan tekerinin park halindeki otomobile çarptığı anlar, kamerada
Son dakika haberi... Kamyonun fırlayan tekerinin park halindeki otomobile çarptığı anlar, kamerada
Son dakika haberi... Kamyonun fırlayan tekerinin park halindeki otomobile çarptığı anlar, kamerada
Son dakika haberi... Kamyonun fırlayan tekerinin park halindeki otomobile çarptığı anlar, kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY

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