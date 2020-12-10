Kamyondan inip otobüse binerken yakalan pozitif kişi: "Televizyona mı vereceksin"
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Kamyondan inip otobüse binerken yakalan pozitif kişi: "Televizyona mı vereceksin"

10.12.2020 02:01 | Son Güncelleme: 10.12.2020 02:08

Kamyondan inip otobüse binerken yakalan pozitif kişi: "Televizyona mı vereceksin" 43 ilin geçiş güzergahında araçlar tek tek durduruluyor Kırıkkale'de karantinada olması gereken bir kişi, kamyondan inip otobüse binmek isteyince "HES kodu" kontrolü sırasında polise yakalandı.

Kamyondan inip otobüse binerken yakalan pozitif kişi: "Televizyona mı vereceksin"

43 ilin geçiş güzergahında araçlar tek tek durduruluyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de karantinada olması gereken bir kişi, kamyondan inip otobüse binmek isteyince "HES kodu" kontrolü sırasında polise yakalandı. Karantina yurduna yerleştirilen kişi, kendisini görüntüleyen muhabire "Ne çekiyorsun televizyona mı vereceksin" diyerek tepki gösterdi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, Kırıkkale Valiliği koordinesinde korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında "HES kodu" ve "seyahat izin belgesi" kontrol ediliyor. İstanbul'dan Amasya'ya kamyonla seyahat eden Veysel S., Bölge Trafik Kontrol Noktası'nda kamyondan inerek otobüse binmek istedi. O sırada otobüste "HES kodu" kontrolü yapan polis, Veysel S'nin pozitif vaka olduğunu tespit etti.

"Televizyona mı vereceksin"

İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. Burada filyasyon ekiplerine teslim edilen Veysel S. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen muhabire "Ne çekiyorsun televizyona mı vereceksin" diyerek tepki gösterdi. Girişte işlemleri yapılan Veysel S. karantina yurduna yerleştirildi.

Kamyondan inip otobüse binerken yakalan pozitif kişi: 'Televizyona mı vereceksin'
Kamyondan inip otobüse binerken yakalan pozitif kişi: 'Televizyona mı vereceksin'
Kamyondan inip otobüse binerken yakalan pozitif kişi: 'Televizyona mı vereceksin'
Kamyondan inip otobüse binerken yakalan pozitif kişi: 'Televizyona mı vereceksin'
Kamyondan inip otobüse binerken yakalan pozitif kişi: 'Televizyona mı vereceksin'
Kamyondan inip otobüse binerken yakalan pozitif kişi: 'Televizyona mı vereceksin'
Kamyondan inip otobüse binerken yakalan pozitif kişi: 'Televizyona mı vereceksin'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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