Kamyondan fırlayan lastik kaplaması faciaya sebep oluyordu
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Kamyondan fırlayan lastik kaplaması faciaya sebep oluyordu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kamyondan fırlayan lastik kaplaması faciaya sebep oluyordu Portakal bahçesine uçan otomobilde can pazarı: 3 yaralı Kamyondan fırlayan lastik kaplamasına çarpan otomobil, önce çelik bariyerlere çarptı, ardından da portakal bahçesine uçtu Otomobilde sıkışan kadın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası...

Kamyondan fırlayan lastik kaplaması faciaya sebep oluyordu

Portakal bahçesine uçan otomobilde can pazarı: 3 yaralı

Kamyondan fırlayan lastik kaplamasına çarpan otomobil, önce çelik bariyerlere çarptı, ardından da portakal bahçesine uçtu

Otomobilde sıkışan kadın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'da içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, seyir halindeki kamyondan fırlayan lastik kaplamasına çarpıp dreksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobilin portakal bahçesine uçtuğu kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan kadın yolcu itafiye ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından kurtarılırken Kazayı hafif yaralı olarak anlatan araç sürücüsü Emrullah Günay, "Üst geçidin altında önümdeki araç yola fırlayan lastik parçasını kurtardı ama ben kurtaramadım ve üzerinden geçtim. Bariyere çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybettim ve buraya uçtuk" dedi.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Emrullah Günay'ın kullandığı 26 EY 495 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, Doğançam Mahallesi sınırlarında bulunan yaya üstgeçidi altında bir anda önüne çıkan kaplama lastiğe çarptıktan sonra yolun solundaki çelik bariyerlere çarptı. Ardından da yolun sağ tarafında bulunan portakal bahçesine uçtu.

Kazada, otomobil sürücüsü Emrullah Günay elinden ve kulağından hafif yaralanırken, otomobilden fırlayan yolculardan Talha Özbay'a ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Talha Özbay, 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Kadın yolcu otomobilde sıkıştı"

Otomobilde yolcu olarak bulunan ve ön sağ koltukta oturan Ayşe Günay otomobil içerisinde sıkıştı. 112 görevlileri ve vatandaşların kapıyı açma çabaları sonuçsuz kaldı. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi otomobilin kapısını kesmek suretiyle Ayşe Günay'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Günay, sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Lastik patladı yola fırladı"

Kazaya şahit olan bir vatandaş, kaza öncesi bir patlama duyduğunu, damperli bir kamyonun lastiğinin kaplamasının yola fırladığını ve kazanın bundan dolayı yaşandığını söyledi.

Hafif yaralanan araç sürüsü Emrullah Günay, Alanya'da tatil yaptıktan sonra evlerine dönmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Manavgat'a yaklaştığımız sırada üst geçidin altında önümdeki araç yola fırlayan lastik parçasını kurtardı ama ben kurtaramadım ve üzerinden geçtim. Bariyere çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybettim ve buraya uçtuk" dedi.

Kamyondan fırlayan lastik kaplaması faciaya sebep oluyordu
Kamyondan fırlayan lastik kaplaması faciaya sebep oluyordu
Kamyondan fırlayan lastik kaplaması faciaya sebep oluyordu
Kamyondan fırlayan lastik kaplaması faciaya sebep oluyordu
Kamyondan fırlayan lastik kaplaması faciaya sebep oluyordu
Kamyondan fırlayan lastik kaplaması faciaya sebep oluyordu
Kamyondan fırlayan lastik kaplaması faciaya sebep oluyordu
Kamyondan fırlayan lastik kaplaması faciaya sebep oluyordu
Kamyondan fırlayan lastik kaplaması faciaya sebep oluyordu
Kamyondan fırlayan lastik kaplaması faciaya sebep oluyordu
Kamyondan fırlayan lastik kaplaması faciaya sebep oluyordu
Kamyondan fırlayan lastik kaplaması faciaya sebep oluyordu
Kamyondan fırlayan lastik kaplaması faciaya sebep oluyordu
Kamyondan fırlayan lastik kaplaması faciaya sebep oluyordu
Kamyondan fırlayan lastik kaplaması faciaya sebep oluyordu
Kamyondan fırlayan lastik kaplaması faciaya sebep oluyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan

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