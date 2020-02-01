Kamyondan düşen yaralı, kar nedeniyle 4 saatte ulaşabilen ekiplerce hastaneye kaldırıldı
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Kamyondan düşen yaralı, kar nedeniyle 4 saatte ulaşabilen ekiplerce hastaneye kaldırıldı

VAN'ın Çatak ilçesi Narlı Mahallesi'nde saman yüklü kamyondan düşen Zeki Koyun, kar ve tipi nedeniyle 4 saatte bölgeye ulaşabilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

01.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 01.02.2020 09:56
Kamyondan düşen yaralı, kar nedeniyle 4 saatte ulaşabilen ekiplerce hastaneye kaldırıldı

VAN'ın ilçesi Mahallesi'nde saman yüklü kamyondan düşen Zeki Koyun, kar ve tipi nedeniyle 4 saatte bölgeye ulaşabilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 

Çatak ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Narlı Mahallesi'nde yaşayan Zeki Koyun, kamyon kasasından, samanları boşaltmak isterken düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Koyun, 112 Acil ekiplerini arayarak, yardım istedi. Ancak yolun kar ve tipi nedeniyle kapalı olması nedeniyle sağlık görevlileri, mahalleye ulaşamadı. Bunun üzerine Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipler devreye girdi.Kısa sürede bölgeye giden ekipler, 4 saat süren bir çalışmayla yolu açarak, sağlık görevlilerinin mahalleye ulaşmasını sağladı. Zeki Koyun, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: DHA
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