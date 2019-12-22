Kamyondan düşen işçi hayatını kaybetti

22.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:28

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde saman yüklediği sırada kamyondan düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. Tarlada kamyona saman balyaları yükleyen 42 yaşındaki Mehmet Meşin, yaklaşık 6 metre yükseklikten taşlık zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA