Kamyondan dökülen sebzeleri toplaması için vatandaşlar yardım etti

MERSİN'de kaza yapan kamyondan dökülen sebzelerin toplanmasına yardım eden vatandaşlar takdir topladı.

MERSİN'de kaza yapan kamyondan dökülen sebzelerin toplanmasına yardım eden vatandaşlar takdir topladı.

Olay, gece saatlerinde merkez Mezitli ilçesi kuyuluk kavşağında meydana geldi. Kaza yapan sebze yüklü kamyonetten yola kasa içerisinde sebze savruldu. Kamyonet sürücünün yola savrulan sebzeleri toplamaya başladığını gören çevredeki vatandaşlar da yardıma koştu. Vatandaşlar akan trafiğe rağmen gece karanlığında kamyonet sürücüsüne yardım ederek sebzeleri topladı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN