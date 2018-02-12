Her Şey Bir Anda Oldu! Kamyondan Doğal Gaz Sızdı, Devasa Alevler Tüm Otoyolu Sardı

Çin'in kuzeyinde bulunan bir otoyolda çıkan yangın görenleri korkuttu. Bir doğal gaz kamyonundan yola sızıntı olması üzerine çıkan yangın devasa bir alana yayıldı.

MUCİZE ESERİ KURTULDULAR

Yoldan geçmekte olan bir otomobilin kamerası tarafından kaydedilen görüntüler facianın boyutlarını da gözler önüne serdi. Yangında üç araç hasar görürken şans eseri araç içinde bulunanların hepsi olayı hafif yaralanmalarla atlattı. Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.